«Папа, я замерзаю»: Стали известны последние слова погибшего на Эльбрусе мальчика

11-летний Платон перед гибелью на Эльбрусе сказал, что он замерзает, и крепко обнял отца. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказал папа погибшего Роман Матейко.
«Он говорит: “Пап, я замерзаю”. Я говорю: “Да, сына, я тоже”. Он говорит: “Я [замерзаю] внутри”. Я говорю: “Ну, держимся”, — вспоминает мужчина.
Он отметил, что после этого Платон крепко его обнял и отпустил. Тогда он стал делать сыну искусственное дыхание и массаж сердца.
Роман рассказал, что готовился к восхождению на Эльбрус вместе с сыном длительное время. По его словам, подготовка к подъему заняла не один год. Он подчеркнул, что не первый год ходит в горы, занимается восхождениями еще со школы, также он тренировал детей.
Как писал сайт KP.RU, 19 июля глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке, начатой после гибели ребенка на Эльбрусе.
Напомним, 18 июля при восхождении на Эльбрус погиб 11-летний мальчик. Он поднимался на гору вместе с отцом. Предварительно, на высоте 4200 метров у них сорвался страховочный трос. Ребенок погиб, отец выжил, но получил серьезные травмы, в том числе переломы ребер и ног.