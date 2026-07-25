«Папа, я замерзаю»: Стали известны последние слова погибшего на Эльбрусе мальчика

Роман рассказал, что готовился к восхождению на Эльбрус вместе с сыном длительное время. По его словам, подготовка к подъему заняла не один год. Он подчеркнул, что не первый год ходит в горы, занимается восхождениями еще со школы, также он тренировал детей.