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Женщина задержана после ограбления магазина на юге Москвы

Правоохранители задержали на юге Москвы женщину, подозреваемую в ограблении продовольственного магазина. Об этом сообщает пресс-служба управления внутренних дел по Южному административному округу (УВД по ЮАО) Главного управления МВД России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«В полицию обратился представитель торговой организации. Он сообщил, что неизвестная женщина открыто похитила алкогольную продукцию со стеллажа в магазине на ул. Нагатинская и скрылась. Материальный ущерб составил 745 ₽ В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники на ул. Академика Миллионщикова задержали подозреваемую», — говорится в сообщении.

Как уточняется, женщина взяла алкоголь со стеллажа и выбежала на улицу, игнорируя требования работников магазина остановиться и оплатить товар. По данному факту дознанием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.