Женщина задержана после ограбления магазина на юге Москвы

Как уточняется, женщина взяла алкоголь со стеллажа и выбежала на улицу, игнорируя требования работников магазина остановиться и оплатить товар. По данному факту дознанием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.