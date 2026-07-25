Женщина задержана после ограбления магазина на юге Москвы

«В полицию обратился представитель торговой организации. Он сообщил, что неизвестная женщина открыто похитила алкогольную продукцию со стеллажа в магазине на ул. Нагатинская и скрылась. Материальный ущерб составил 745 ₽ В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники на ул. Академика Миллионщикова задержали подозреваемую», — говорится в сообщении.
Как уточняется, женщина взяла алкоголь со стеллажа и выбежала на улицу, игнорируя требования работников магазина остановиться и оплатить товар. По данному факту дознанием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.