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В Алуште ввели режим ЧС из-за атак ВСУ и отключений света

В Алуште введен режим ЧС из-за проблем с электроснабжением и атак со стороны ВСУ. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева в «Максе».

Источник: Reuters

Местное отделение «Крымэнерго» определило перечень абонентов, которые более 48 часов остаются без электричества. Данные скоро будут переданы в Минтруд Крыма и ГУ МЧС России по региону, заявила Огнева.

С 27 июля жители Алушты, оставшиеся без электричества, смогут подать заявления на выплаты через портал «Госуслуги». Будут открыты дополнительные пункты для приема заявлений в городе.

О временных отключениях электричества в Алуште сообщалось с 13 июля. Сначала они были незначительными, затем стали более массовыми. Город расположен на южном берегу, где энергоснабжение затруднено вместе с северо-западом и востоком региона. Из-за проблем с поставкой электричества на полуострове также возникли ограничения водоснабжения.

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