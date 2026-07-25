В Алуште ввели режим ЧС из-за атак ВСУ и отключений света

С 27 июля жители Алушты, оставшиеся без электричества, смогут подать заявления на выплаты через портал «Госуслуги». Будут открыты дополнительные пункты для приема заявлений в городе.
О временных отключениях электричества в Алуште сообщалось с 13 июля. Сначала они были незначительными, затем стали более массовыми. Город расположен на южном берегу, где энергоснабжение затруднено вместе с северо-западом и востоком региона. Из-за проблем с поставкой электричества на полуострове также возникли ограничения водоснабжения.
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