В Алуште ввели режим ЧС из-за атак ВСУ и отключений света

О временных отключениях электричества в Алуште сообщалось с 13 июля. Сначала они были незначительными, затем стали более массовыми. Город расположен на южном берегу, где энергоснабжение затруднено вместе с северо-западом и востоком региона. Из-за проблем с поставкой электричества на полуострове также возникли ограничения водоснабжения.