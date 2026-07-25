Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Грузии возбудили уголовное дело о саботаже из-за блэкаутов

Служба государственной безопасности Грузии инициировала уголовное дело в связи с рядом аварийных отключений электроснабжения, произошедших на всей территории страны 24—25 июля. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Источник: Reuters

Проводится расследование по статье 318 Уголовного кодекса Грузии, которая квалифицирует подобные действия как «Саботаж».

В опубликованном сообщении подчеркивается, что под понятие саботажа попадает деятельность, которая повлекла за собой сбои в работе государственных предприятий или других значимых объектов, а также их повреждение или уничтожение с целью создания угрозы государственным интересам Грузии.

В ночь на 24 июля произошло аварийное отключение электроэнергии на всей территории Грузии. В Тбилисской электроэнергетической компании сообщили, что произошло системное отключение. В результате крупного сбоя потребление электроэнергии в стране упало с 1860 до 563 МВт. Без электричества остались и жители Абхазии. Власти также уточнили о системной аварии на Ингурской гидроэлектростанции.

На следующее утро пресс-служба Государственной электросистемы Грузии объявила, что произошло второе за два дня масштабное отключение электроэнергии. Перебои в работе электроснабжения начались около 8:00 по местному времени и затронули несколько городов, включая Тбилиси.

Из-за аварии была нарушена работа тбилисского метрополитена и железнодорожного транспорта. Движение поездов временно приостановили.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше