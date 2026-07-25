В Грузии возбудили уголовное дело о саботаже из-за блэкаутов

Проводится расследование по статье 318 Уголовного кодекса Грузии, которая квалифицирует подобные действия как «Саботаж».
В опубликованном сообщении подчеркивается, что под понятие саботажа попадает деятельность, которая повлекла за собой сбои в работе государственных предприятий или других значимых объектов, а также их повреждение или уничтожение с целью создания угрозы государственным интересам Грузии.
В ночь на 24 июля произошло аварийное отключение электроэнергии на всей территории Грузии. В Тбилисской электроэнергетической компании сообщили, что произошло системное отключение. В результате крупного сбоя потребление электроэнергии в стране упало с 1860 до 563 МВт. Без электричества остались и жители Абхазии. Власти также уточнили о системной аварии на Ингурской гидроэлектростанции.
На следующее утро пресс-служба Государственной электросистемы Грузии объявила, что произошло второе за два дня масштабное отключение электроэнергии. Перебои в работе электроснабжения начались около 8:00 по местному времени и затронули несколько городов, включая Тбилиси.
Из-за аварии была нарушена работа тбилисского метрополитена и железнодорожного транспорта. Движение поездов временно приостановили.