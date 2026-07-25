В Красноярском крае перевернулась лодка с рыбаками, один пропал

«Двадцать седьмого июня около 22 часов [18.00 мск] в районе Акиловки на опасном участке произошла остановка двигателя, в результате чего один из мужчин потерял управление над лодкой и врезался в поваленные возле берега деревья», — приводит комментарий ведомства РИА «Новости».
Двое рыбаков самостоятельно выбрались на берег. Третий мужчина пропал. Сейчас спасатели продолжают его поиски.
Ранее трагедия случилась на реке Исеть в Свердловской области. Там опрокинулись сразу пять лодок. Один человек погиб. Течение унесло ещё двоих мужчин. На место происшествия сразу выехали спасательные бригады.
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