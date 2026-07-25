В Красноярском крае перевернулась лодка с рыбаками, один пропал

В конце июня на реке Мана в Красноярском крае пропал рыбак. Лодка с тремя мужчинами врезалась в поваленные деревья. Инцидент случился 27 июня. На следующий день в полицию обратилась супруга пропавшего. Женщина рассказала, что в селе Нарва в районе Акиловки перевернулась моторная лодка. Мужчины плыли по реке Мана в сторону деревни Кожелак.