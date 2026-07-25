В Ростове после шторма коммунальщики чистят ливневки и откачивают воду с дорог

После залпового дождя и шторма в Ростове коммунальщики чистят ливневки и откачивают воду из низин. Об этом сообщают в администрации Донской столицы вечером субботы, 25 июля.
— Городские службы перешли на усиленный режим. Департамент автомобильных дорог и подведомственное предприятие привлекли к аварийно-восстановительным работам четыре специализированные бригады, — рассказали в мэрии.
Уточняется, что сотрудники восстанавливают пропускную способность дождеприемных колодцев, очищают ливневые решетки от мусора и веток, откачивают дождевую воду с проезжей части.
— Задействованы люди и необходимая техника. Работы ведутся постоянно. При ухудшении обстановки количество бригад и машин увеличат, — заверили городские власти.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и по возможности не парковаться в местах скопления воды.
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