Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове после шторма коммунальщики чистят ливневки и откачивают воду с дорог

В Ростове четыре бригады расчищают ливневки и откачивают дождевую воду с проезжей части.

Источник: Комсомольская правда

После залпового дождя и шторма в Ростове коммунальщики чистят ливневки и откачивают воду из низин. Об этом сообщают в администрации Донской столицы вечером субботы, 25 июля.

— Городские службы перешли на усиленный режим. Департамент автомобильных дорог и подведомственное предприятие привлекли к аварийно-восстановительным работам четыре специализированные бригады, — рассказали в мэрии.

Уточняется, что сотрудники восстанавливают пропускную способность дождеприемных колодцев, очищают ливневые решетки от мусора и веток, откачивают дождевую воду с проезжей части.

— Задействованы люди и необходимая техника. Работы ведутся постоянно. При ухудшении обстановки количество бригад и машин увеличат, — заверили городские власти.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и по возможности не парковаться в местах скопления воды.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.