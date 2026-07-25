Супруга погибшего в жутком ДТП в Прикамье водителя ищет свидетелей аварии

Супруга погибшего в жутком ДТП в Пермском крае 58-летнего водителя ищет свидетелей аварии, передаёт 59.RU.
Речь идёт о трагедии, которая произошла рано утром 24 июля на объездной Краснокамска.
Сотрудники Управления гражданской защиты, экологии и природопользования (УГЗЭП) рассказали, что в 7:06 на 1068 км трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь столкнулись «Киа» и «Рено».
«На место происшествия срочно выехали спасатели Управления гражданской защиты, экологии и природопользования (УГЗЭП) и экстренные службы. Совместно со специалистами пожарно-спасательной части они закрепили повреждённые автомобили в неподвижном состоянии и деблокировали зажатого в салоне водителя автомобиля Рено — 58-летнего мужчину. Он скончался до приезда скорой помощи», — рассказали представители управления.
38-летний водитель Киа и находившийся в салоне машины трёхлетний мальчик получили травмы, но выжили. Их передали медикам.
Супруга погибшего мужчины опубликовала в соцсетях сообщение с просьбой отозваться очевидцев страшного происшествия.
«Муж ехал с дачи из поселка Удалы на работу в Пермь, и попал в аварию. На этом месте машины часто сталкиваются. Водители давно просят сделать разделитель… Недавно здесь же была другая смертельная авария», — рассказала порталу пермячка.
Видеорегистраторов на обоих столкнувшихся машинах не было. Женщина просит откликнуться всех, кто ехал рано утром 24 июля по этому участку и имеет на машине видеорегистратор. Позвонить можно по номеру: 8−967−900−88−49.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что ранним утром 24 июля в Пермском крае произошла ещё одна смертельная авария. На трассе Пермь — Екатеринбург в Кунгурском округе столкнулись сразу три автомобиля: «Лада Ларгус», «Фольксваген Джетта» и грузовик MAN. 32-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Его тело извлекали из автомобиля сотрудники службы спасения.