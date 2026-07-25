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Два водителя и ребенок погибли в ДТП в Ивановской области

Два автомобиля столкнулись на 24-м километре трассы Иваново — Ярославль в Комсомольском районе Ивановской области. Погибли двое взрослых и годовалый ребенок. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Два автомобиля столкнулись на 24-м километре трассы Иваново — Ярославль в Комсомольском районе Ивановской области. Погибли двое взрослых и годовалый ребенок. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Предварительно, 56-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan, после чего иномарка съехала в кювет. Погибли оба водителя и находившийся в салоне Nissan годовалый мальчик. 51-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы и была госпитализирована.

— Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура Комсомольского района контролирует установление обстоятельств ДТП, ход и результаты проводимой по данному факту проверки, — передает Telegram-канал ведомства.

До этого четыре человека погибли в ДТП на 291-м километре дороги М-10 «Россия» в Тверской области. Там столкнулись Hyundai Solaris и КамАЗ.

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