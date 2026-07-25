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Огнева: В Алуште введен режим ЧС на фоне отключения электричества

На территории города определены границы зоны ЧС, отметила Огнева.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму на территории города Алушты введен режим ЧС на фоне отключения электроснабжения, определены границы этой зоны. Об этом сообщила глава администрации муниципального округа Галина Огнева.

Она уточнила, что 25 июля состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«По результатам комиссии определены границы зоны чрезвычайной ситуации», — написала Огнева.

По ее словам, «Крымэнерго» предоставил список находящихся без электричества более 48 часов.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 25 июля украинские боевики вновь атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма. В результате часть населенных пунктов полуострова осталась без электричества. Как и прежде, сложная обстановка сохраняется на северо-западе, востоке и юге Крыма. Ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики.

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