Убивший 12-летнюю девочку в Ленобласти Мехнин изнасиловал не менее 10 женщин

Федор Мехнин, задержанный по подозрению в убийстве 12-летней Миланы Наумовой, оказался причастен к серии других преступлений. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил Telegram-канал «112».
По имеющимся данным, начиная с 2008 года он изнасиловал как минимум 10 женщин. Мужчина заманивал жертв предложением подвезти их на автомобиле, после чего вывозил в безлюдные места и угрожал оружием, говорится в публикации.
Трагедия произошла 2 июля, когда школьница ушла в лес за грибами и не вернулась. На следующий день ее тело обнаружили участники поисковой операции, после чего было возбуждено уголовное дело об убийстве.
По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний предприниматель Федор Мехнин, состоявший в правлении СНТ «Захожье». Суд отправил его под стражу на два месяца. Что известно о преступлении — в материале «Вечерней Москвы».