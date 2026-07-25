Крупный пожар на объекте ТЭК в Ульяновской области ликвидировали за двое суток

«Всего участвовали более 300 человек и 83 единицы техники», — сообщил губернатор Алексей Русских.
Сейчас спасатели проводят профилактическую поливку территории. Сотрудников экстренных служб наградят.
Правительству региона поручено разработать меры поддержки для ЗАО «Промтехинвест» и его персонала. Часть сотрудников предприятия попадёт в ситуацию вынужденного простоя. Людям потребуется помощь на период проведения ремонтных работ.
Украинские беспилотники атаковали предприятие утром 23 июля. На территории сразу начался пожар. Экстренные службы оперативно приступили к ликвидации возгорания. Руководство завода успело безопасно эвакуировать персонал.
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