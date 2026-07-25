FPV-дрон ВСУ убил мирного жителя в Грайворонском округе Белгородской области

По данным властей, мужчина получил смертельные ранения после атаки FPV-дрона. Представители региона выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru писал, что дрон ВСУ атаковал ЗАГС в Белгороде во время свадебной церемонии. В результате удара пострадали жених и один из гостей, а у невесты загорелось свадебное платье. На месте происшествия работали экстренные службы, повреждения получили несколько автомобилей.
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