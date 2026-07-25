FPV-дрон ВСУ убил мирного жителя в Грайворонском округе Белгородской области

Ранее Life.ru писал, что дрон ВСУ атаковал ЗАГС в Белгороде во время свадебной церемонии. В результате удара пострадали жених и один из гостей, а у невесты загорелось свадебное платье. На месте происшествия работали экстренные службы, повреждения получили несколько автомобилей.