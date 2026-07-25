МИД Ирана: ВСУ атаковали иранское судно в Каспийском море

МИД Ирана заявил об атаке со стороны Киева на торговое судно под иранским флагом в акватории Каспийского моря. По данным ведомства, в результате инцидента один человек погиб, еще несколько получили ранения.
«Эта атака является нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны», — подчеркнули в министерстве.
Тегеран выразил решительное осуждение действий украинской стороны. В официальном заявлении подчеркивается, что Исламская Республика оставляет за собой полное право на принятие ответных мер в связи с данным инцидентом.
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