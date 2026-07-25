Убийцей 12-летней девочки в Ленобласти оказался серийным насильником

Подозреваемый в убийстве 12-летней Миланы Наумовой Фёдор Мехнин оказался серийным насильником. Об этом сообщает «112».
По данным издания, с 2008 года жертвами мужчины стали не менее 10 женщин. Пострадавшим Мехнин предлагал подвезти их, отвозил в безлюдные места, где угрожал пистолетом.
Напомним, в начале июля неподалёку от одного из СНТ в Ленинградской области обнаружили тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. Накануне несовершеннолетняя отправилась в лес за грибами.
По подозрению в совершении преступления был задержан Фёдор Мехнин. В настоящее время он находится под стражей.