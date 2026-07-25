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Убийцей 12-летней девочки в Ленобласти оказался серийным насильником

Убийцей Миланы Наумовой в Ленинградской области оказался серийный насильник.

Источник: Аргументы и факты

Подозреваемый в убийстве 12-летней Миланы Наумовой Фёдор Мехнин оказался серийным насильником. Об этом сообщает «112».

По данным издания, с 2008 года жертвами мужчины стали не менее 10 женщин. Пострадавшим Мехнин предлагал подвезти их, отвозил в безлюдные места, где угрожал пистолетом.

Напомним, в начале июля неподалёку от одного из СНТ в Ленинградской области обнаружили тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. Накануне несовершеннолетняя отправилась в лес за грибами.

По подозрению в совершении преступления был задержан Фёдор Мехнин. В настоящее время он находится под стражей.