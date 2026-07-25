Вода из крана вызвала у тюменцев воспаление глаз, цистит и кишечную палочку

Жители Тюмени массово сообщают о проблемах с водопроводной водой. По словам горожан, в последние дни из кранов течет жидкость коричневого оттенка с резким неприятным запахом, который не устраняется даже с помощью бытовой химии. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил Telegram-канал Mash.
После контакта с такой водой у некоторых жителей зафиксированы проблемы со здоровьем. В частности, сообщается о случаях острого конъюнктивита, цистита, кожных высыпаний и обнаружении кишечной палочки в анализах. Местный «Водоканал» утверждает, что качество воды соответствует санитарным нормам и она безопасна для использования.
При этом в ведомстве объяснили изменения в цвете и запахе воды последствиями паводка. Сами жители предполагают, что причиной бактериального загрязнения могло стать разложение органики (в частности рыбы) в источнике водоснабжения, говорится в публикации.
В мае текущего года активисты обратились в прокуратуру из-за фекального потопа в центре Архангельска: из-за постоянных подпоров в канализации на улицы выливались зловонные нечистоты.