Вода из крана вызвала у тюменцев воспаление глаз, цистит и кишечную палочку

Жители Тюмени массово сообщают о проблемах с водопроводной водой. По словам горожан, в последние дни из кранов течет жидкость коричневого оттенка с резким неприятным запахом, который не устраняется даже с помощью бытовой химии. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил Telegram-канал Mash.