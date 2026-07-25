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На Эльбрусе группа из шести альпинистов попросила спасателей о помощи

НАЛЬЧИК, 25 июля. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы начались на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария). Группа из шести альпинистов подала сигнал, что не может самостоятельно спуститься с высоты 5,1 тыс. м, сообщили в региональном МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«В 21:21 мск поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5,1 тыс. метров зарегистрированная группа альпинистов в составе шести человек не может самостоятельно спустится и попросила о помощи. На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России», — рассказали в МЧС.

Данные о группе устанавливаются. Предварительно, пострадавших нет.

Отмечается, что на туристических маршрутах на данный момент в регионе зарегистрированы 130 групп, в составе которых 1 077 человек.

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