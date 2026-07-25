Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Пхукете местный чиновник на машине сбил россиянина

Пострадавший в ДТП мужчина спустя три часа умер от полученных травм в госпитале.

БАНГКОК, 25 июля. /ТАСС/. Гражданин России погиб на Пхукете, попав при пересечении дороги под колеса автомобиля местного чиновника. Об этом сообщил местный портал Rawai.com со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел 23 июля в округе Тхаланг на острове Пхукет. 41-летний россиянин Леонид Юровский пересекал дорогу у местного супермаркета, когда его сбил автомобиль марки Ford.

ДТП случилось около 17:00 местного времени (13:00 мск). Спустя три часа пострадавший умер от полученных травм в госпитале.

За рулем автомобиля находился местный чиновник Тханет Навалонг. Правоохранительные органы пока не выдвигали обвинений в связи с произошедшим. Следователи изучают видеозаписи камер наблюдения, автомобиль отправлен на экспертизу.