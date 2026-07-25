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МЧС: Шесть человек застряли на высоте 5100 метров на Эльбрусе

Спасатели приступили к эвакуации шести туристов с горы Эльбрус. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуации России по Кабардино-Балкарии.

Спасатели приступили к эвакуации шести туристов с горы Эльбрус. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуации России по Кабардино-Балкарии.

Альпинисты оказались не в состоянии самостоятельно спуститься с седловины горы, расположенной на высоте 5100 метров. На помощь им уже выдвинулись восемь специалистов горно-спасательной службы.

— Зарегистрированная группа из шести альпинистов нуждается в помощи для спуска. В их направлении отправлены специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, — передает Telegram-канад ведомства.

Отец и его 11-летний сын сорвались с высоты более четырех тысяч метров во время восхождения на гору Эльбрус. В результате падения ребенок погиб, а его отец сломал обе ноги. «Вечерняя Москва» собрала детали трагедии и узнала, кто понесет ответственность за гибель ребенка.

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