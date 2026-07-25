На Эльбрусе группа из шести альпинистов запросила помощь: они застряли

На Эльбрусе группа альпинистов не может самостоятельно спуститься с горы, проводится поисково-спасательная операция. Об этом сообщило МЧС по Кабардино-Балкарской республике.
«Сегодня в 21:21 25.07.2026 года поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5100 метров зарегистрированная группа альпинистов в составе 6 человек не может самостоятельно спустится и попросила о помощи», — говорится в сообщении.
В региональном ведомстве отметили, что на место выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ.
Других подробностей происшествия республиканское МЧС не приводило.
Как писал сайт KP.RU, отец погибшего 18 июля на Эльбрусе 11-летнего Платона рассказал о последних словах своего сына перед гибелью.
7 июля турист из Санкт-Петербурга скончался во время подъема на Эльбрус на высоте 5500 метров. Он вместе с группой из десяти человек покорял вершину 6 июля.