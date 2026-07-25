Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Эльбрусе группа из шести альпинистов запросила помощь: они застряли

МЧС: На Эльбрусе шесть альпинистов не могут спуститься, начата операция.

Источник: Комсомольская правда

На Эльбрусе группа альпинистов не может самостоятельно спуститься с горы, проводится поисково-спасательная операция. Об этом сообщило МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

«Сегодня в 21:21 25.07.2026 года поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5100 метров зарегистрированная группа альпинистов в составе 6 человек не может самостоятельно спустится и попросила о помощи», — говорится в сообщении.

В региональном ведомстве отметили, что на место выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ.

Других подробностей происшествия республиканское МЧС не приводило.

Как писал сайт KP.RU, отец погибшего 18 июля на Эльбрусе 11-летнего Платона рассказал о последних словах своего сына перед гибелью.

7 июля турист из Санкт-Петербурга скончался во время подъема на Эльбрус на высоте 5500 метров. Он вместе с группой из десяти человек покорял вершину 6 июля.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше