В Ростове-на-Дону число упавших деревьев из-за сильного ветра выросло до 172

«Спасатели и городские службы продолжают устранять последствия непогоды. Уже зафиксировано 172 упавших дерева. Работает 21 бригада, оснащенная специализированной техникой. Всего в период непогоды в службу ЕДДС по номеру “112” поступило порядка 20 тыс. обращений от граждан», — написал он.