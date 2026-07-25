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В Ростове-на-Дону число упавших деревьев из-за сильного ветра выросло до 172

Во время непогоды от жителей поступило около 20 тыс. обращений, сообщил глава города Александр Скрябин.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Количество упавших деревьев в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра увеличилось до 172, в период непогоды от жителей поступило около 20 тыс. обращений.

Об этом в «Максе» сообщил глава города Александр Скрябин.

Ранее Скрябин сообщал, что в городе повалено более 40 деревьев.

«Спасатели и городские службы продолжают устранять последствия непогоды. Уже зафиксировано 172 упавших дерева. Работает 21 бригада, оснащенная специализированной техникой. Всего в период непогоды в службу ЕДДС по номеру “112” поступило порядка 20 тыс. обращений от граждан», — написал он.

К ликвидации последствий непогоды привлечено шесть расчетов спасателей городской поисково-спасательной службы, два расчета областной спасательной службы. Все службы продолжат работать и в ночное время.

Скрябин отметил, что шквалистый ветер и дождь вновь усилились в городе и попросил ограничить выходы на улицу, соблюдать меры безопасности.

В Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение на 25−27 июля в связи с сильными ливнями, грозами, сильным ветром до 25 м/с.