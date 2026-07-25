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Шестеро альпинистов запросили помощь на склоне Эльбруса

Группа из шести альпинистов подала сигнал на седловине горы Эльбрус на высоте 5,1 км. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республики.

Группа из шести альпинистов подала сигнал на седловине горы Эльбрус на высоте 5,1 км. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республики.

Альпинисты сообщили, что не могут спуститься самостоятельно и запросили помощь. Сигнал от них поступил в 21:21. В их направлении выдвинулись восемь спасателей. Информации о пострадавших не поступало.

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