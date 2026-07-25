Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске отменили угрозу применения БПЛА

Такая угроза в городе объявлялась дважды за день.

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Угрозу применения БПЛА отменили в Новороссийске, опасности для жителей нет, написал в «Максе» глава города Андрей Кравченко.

«Отмена сигнала “Угроза применения БПЛА”. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет!» — говорится в сообщении.

Угроза атаки БПЛА в городе объявлялась дважды за день.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше