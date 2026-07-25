В Новороссийске отменили угрозу применения БПЛА

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Угрозу применения БПЛА отменили в Новороссийске, опасности для жителей нет, написал в «Максе» глава города Андрей Кравченко.
«Отмена сигнала “Угроза применения БПЛА”. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет!» — говорится в сообщении.
Угроза атаки БПЛА в городе объявлялась дважды за день.
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