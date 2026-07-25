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Из-за отключения подстанции в Ростове задерживаются 10 поездов

Из-за ураганного ветра и сильного дождя в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции, что вызвало задержку 10 поездов. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Источник: РИА "Новости"

10 поездов были задержаны на время до двух часов, в том числе:

  • № 808 Ростов — Аэропорт Сочи;
  • № 240 Ростов — Дербент;
  • № 8 Санкт-Петербург — Керчь;
  • № 218 Москва — Анапа;
  • № 156 Москва — Анапа;
  • № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск;
  • № 38 Нижний Новгород — Сириус;
  • № 6082 Ростов — Таганрог;
  • № 6027Азов — Ростов;
  • № 6758 Ростов — Степная.

Железнодорожники уже завершают восстановительные работы, и напряжение в контактной сети восстановлено.

В период с 25 по 27 июля в Ростовской области было объявлено экстренное предупреждение из-за сильного дождя, грозы и сильного ветра, достигающего 20−25 м/с.

Все городские службы в Ростове-на-Дону было переведены в режим повышенной готовности 25 июля. Последствия ливня с сильным ветром включают падение более 40 деревьев и крупных веток, а также возможные перебои водоснабжения в разных районах города и Батайска.

Мэр города Александр Скрябин рекомендовал жителям ограничить выходы на улицу, а также парковать автомобили подальше от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.

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