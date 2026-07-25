Из-за отключения подстанции в Ростове задерживаются 10 поездов

10 поездов были задержаны на время до двух часов, в том числе:
- № 808 Ростов — Аэропорт Сочи;
- № 240 Ростов — Дербент;
- № 8 Санкт-Петербург — Керчь;
- № 218 Москва — Анапа;
- № 156 Москва — Анапа;
- № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск;
- № 38 Нижний Новгород — Сириус;
- № 6082 Ростов — Таганрог;
- № 6027Азов — Ростов;
- № 6758 Ростов — Степная.
Железнодорожники уже завершают восстановительные работы, и напряжение в контактной сети восстановлено.
В период с 25 по 27 июля в Ростовской области было объявлено экстренное предупреждение из-за сильного дождя, грозы и сильного ветра, достигающего 20−25 м/с.
Все городские службы в Ростове-на-Дону было переведены в режим повышенной готовности 25 июля. Последствия ливня с сильным ветром включают падение более 40 деревьев и крупных веток, а также возможные перебои водоснабжения в разных районах города и Батайска.
Мэр города Александр Скрябин рекомендовал жителям ограничить выходы на улицу, а также парковать автомобили подальше от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.