Мужчина погиб в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в оперштабе региона.
Трагедия произошла в селе Смородино — мужчина получил смертельные ранения.
— Выражаем искренние соболезнования его семье и близким, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что системы противовоздушной обороны в течение прошедшего дня уничтожили 146 дронов Вооруженных сил Украины над территорией России.
Глава Запорожской области Евгений Балицкий в субботу, 25 июля, опубликовал видео с последствиями удара Вооруженных сил Украины по туристической базе в Кирилловке. Согласно последним данным, при ударе погибли 12 человек. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения региона. По словам Балицкого, при необходимости к оказанию помощи планируется подключить специалистов Федерального центра медицины катастроф.