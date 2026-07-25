Мужчина погиб в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в субботу, 25 июля, опубликовал видео с последствиями удара Вооруженных сил Украины по туристической базе в Кирилловке. Согласно последним данным, при ударе погибли 12 человек. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения региона. По словам Балицкого, при необходимости к оказанию помощи планируется подключить специалистов Федерального центра медицины катастроф.