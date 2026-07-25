Шесть туристов застряли на Эльбрусе на высоте 5100 метров, спасатели в пути

Ранее инцидент с туристами произошёл в природном парке «Ергаки». Молния ударила рядом с туристической группой во время похода. Один участник получил ожоги и переломы. Ещё один мужчина пожаловался на боль в груди. Очевидцы рассказали, что разряд попал в дерево неподалёку. От ствола откололся крупный фрагмент. Этот обломок рухнул на человека.