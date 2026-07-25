В шести районах Ростова-на-Дону выявили 18 отключений ЛЭП из-за непогоды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты выявили отключения 18 высоковольтных линий в шести районах Ростова-на-Дону, ведутся работы по устранению аварий. Об этом в «Максе» сообщил глава города Александр Скрябин.
«Продолжаем ликвидировать последствия непогоды. На данный момент выявлено 18 отключений высоковольтных линий в Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском районах. Над их устранением работает 31 бригада ресурсоснабжающих организаций», — сообщил он.
Работы будут проводится круглосуточно до полного восстановления электроснабжения. В Ростове-на-Дону восемь районов. В городе проживает более 1 млн человек.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в 15 городах и районах региона проблемы с энергоснабжением из-за сильного ветра, ливней и грозы. Количество поваленных деревьев исчисляется сотнями.
В Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение на 25−27 июля в связи с сильными ливнями, грозами, сильным ветром до 25 м/с.