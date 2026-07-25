Обломки беспилотника повредили жилой дом под Новороссийском

Обломки беспилотника упали в станице Раевской вблизи Новороссийска, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Как уточнили в оперштабе, обломки БПЛА повредили кровлю частного дома и стены. Начался пожар. Пожарные уже ликвидировали возгорание, указано в сообщении.
Пострадавших из-за падения обломков БПЛА нет.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше