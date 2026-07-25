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На Ростовскую область обрушились ливни и ураган: зафиксированы перебои с электричеством

В Ростовской области произошли перебои с электроснабжением из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Непогода пришла в Ростовскую область. На регион обрушились ливневые дожди и ураган. На фоне непогоды наблюдаются перебои с электроснабжением. Проблемы зафиксировали в 15 районах региона. Тысячи людей остались без света, пишет «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на губернатора Юрия Слюсаря.

«Проблемы с энергоснабжением зафиксированы в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах», — говорится в материале.

Нарушена также работа оборудования, подающего воду. Перебои с водоснабжением фиксируют в нескольких районах Ростова и других городов области. На местах ЧП работают аварийные службы.

В субботу, 25 июля, также произошло отключение электроэнергии в Грузии. Причиной стала авария на высоковольтной ЛЭП «Имерети».

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