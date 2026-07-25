На Ростовскую область обрушились ливни и ураган: зафиксированы перебои с электричеством

Непогода пришла в Ростовскую область. На регион обрушились ливневые дожди и ураган. На фоне непогоды наблюдаются перебои с электроснабжением. Проблемы зафиксировали в 15 районах региона. Тысячи людей остались без света, пишет «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на губернатора Юрия Слюсаря.