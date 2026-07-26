Украинский БПЛА повредил частный дом в Новороссийске

«В результате падения фрагментов БПЛА повреждена кровля частного дома и стены, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в официальном сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы. В течение дня в Новороссийске дважды объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
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