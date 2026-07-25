В Рязанской области сбили вражеский БПЛА

«Сегодня днём над территорией региона сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал Малков в «Максе».
Он добавил, что силы безопасности региона продолжают мониторинг воздушного пространства и принимают меры для предотвращения новых угроз.
«Мы внимательно отслеживаем ситуацию и готовы оперативно реагировать на любые потенциальные атаки», — подчеркнул губернатор.
Ранее Life.ru писал, что FPV-дрон ВСУ убил мирного жителя в Белгородской области. В селе Смородино Грайворонского округа мужчина получил смертельные ранения после атаки беспилотника. Представители региона выразили соболезнования родным и близким погибшего, а специалисты продолжают выяснять обстоятельства инцидента.
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