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В Рязанской области сбили вражеский БПЛА

Над территорией Рязанской области был уничтожен один беспилотный летательный аппарат ВСУ. Глава региона Павел Малков сообщил, что после инцидента никто не пострадал и повреждений не зафиксировано.

Источник: Life.ru

«Сегодня днём над территорией региона сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал Малков в «Максе».

Он добавил, что силы безопасности региона продолжают мониторинг воздушного пространства и принимают меры для предотвращения новых угроз.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию и готовы оперативно реагировать на любые потенциальные атаки», — подчеркнул губернатор.

Ранее Life.ru писал, что FPV-дрон ВСУ убил мирного жителя в Белгородской области. В селе Смородино Грайворонского округа мужчина получил смертельные ранения после атаки беспилотника. Представители региона выразили соболезнования родным и близким погибшего, а специалисты продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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