В Сумской области прогремели мощные взрывы

Взрывы произошли в Сумской области, информирует телеканал «Общественное».
В материале сказано, что они прогремели в городе Ромны.
«В Ромнах раздаются взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области влючены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Напомним, по данным Минобороны РФ, военные нанесли удары автозаправочным станциям и цистернам с топливом, которые использовались в интересах украинских войск, в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.