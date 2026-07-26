В Финляндии вандалы повалили 108 надгробий на кладбище Йоутсено

«Случай в Йоутсено исключителен по масштабу. Обычно личная обида на конкретного покойного не приводит к разрушению десятков памятников подряд», — пояснил эксперт по похоронному делу Яни Кяркяйнен.
Он добавил, что в целом количество осквернений могил в Финляндии за последние годы сократилось почти вдвое и составляет около 40 случаев в год. При этом раскрываемость подобных преступлений остаётся низкой — менее половины случаев доходят до суда.
Помимо вандализма, финские кладбища страдают от отходов после праздников. После Рождества светодиодные свечи с батарейками, оставленные на могилах, не утилизируются и накапливаются в огромном количестве. Сотрудники кладбищ тратят десятки тысяч евро ежегодно на их уборку, а морги в Хельсинки сталкиваются с нехваткой мест для хранения тел умерших.
Ранее Life.ru писал, что под Хельсинки построили настоящий подземный город из 5,5 тысячи бункеров. В обычные дни люди пользуются ими как спортзалами, бассейнами, парковками и даже церквями, а при угрозе объекты превращаются в защитные укрытия. Общая вместимость всех сооружений превышает один миллион человек — больше, чем население самой столицы Финляндии.
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