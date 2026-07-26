В Финляндии вандалы повалили 108 надгробий на кладбище Йоутсено

Ранее Life.ru писал, что под Хельсинки построили настоящий подземный город из 5,5 тысячи бункеров. В обычные дни люди пользуются ими как спортзалами, бассейнами, парковками и даже церквями, а при угрозе объекты превращаются в защитные укрытия. Общая вместимость всех сооружений превышает один миллион человек — больше, чем население самой столицы Финляндии.