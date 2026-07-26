Десятки пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

В Ростовской области с 25 июля наблюдаются проблемы в электроснабжении объектов из-за сильной непогоды. В результате ураганного ветра и дождей произошло отключение тяговой подстанции в Ростове-на-Дону. На этом фоне с задержкой следуют 27 поездов. Так оповестили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги в «Макс».