Десятки пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

В Ростовской области с 25 июля наблюдаются проблемы в электроснабжении объектов из-за сильной непогоды. В результате ураганного ветра и дождей произошло отключение тяговой подстанции в Ростове-на-Дону. На этом фоне с задержкой следуют 27 поездов. Так оповестили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги в «Макс».
В Ростове также зафиксировали отключение автоматических устройств регулирования движения составов. Специалисты принимают меры для сокращения задержек, сказано в материале.
«Северо-Кавказская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
На фоне непогоды по всей области наблюдаются перебои с электроснабжением. Проблемы зафиксировали в 15 районах региона.