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Десятки пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

Отключение тяговой подстанции произошло в Ростове, задерживаются 27 поездов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 25 июля наблюдаются проблемы в электроснабжении объектов из-за сильной непогоды. В результате ураганного ветра и дождей произошло отключение тяговой подстанции в Ростове-на-Дону. На этом фоне с задержкой следуют 27 поездов. Так оповестили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги в «Макс».

В Ростове также зафиксировали отключение автоматических устройств регулирования движения составов. Специалисты принимают меры для сокращения задержек, сказано в материале.

«Северо-Кавказская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

На фоне непогоды по всей области наблюдаются перебои с электроснабжением. Проблемы зафиксировали в 15 районах региона.