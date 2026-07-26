Обломки украинского дрона повредили дом под Новороссийском

Фрагменты украинского беспилотника упали на крышу и стены частного дома в станице Раевской под Новороссийском, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Из-за удара возник пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет.