Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки украинского дрона повредили дом под Новороссийском

Фрагменты украинского беспилотника упали на крышу и стены частного дома в станице Раевской под Новороссийском, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Из-за удара возник пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет.

«Обломки беспилотников упали в станице Раевской под Новороссийском», — уточнили в оперштабе.

Отмечается, что повреждена кровля, а работы по устранению последствий продолжаются.

«Пожар локализован, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет», — добавили в ведомстве.

Ранее Life.ru писал, что FPV-дрон ВСУ убил мирного жителя в Грайворонском округе Белгородской области. Мужчина получил смертельные ранения, а представители региона выразили соболезнования родным и близким. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше