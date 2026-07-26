Обломки украинского дрона повредили дом под Новороссийском

«Обломки беспилотников упали в станице Раевской под Новороссийском», — уточнили в оперштабе.
Отмечается, что повреждена кровля, а работы по устранению последствий продолжаются.
«Пожар локализован, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет», — добавили в ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что FPV-дрон ВСУ убил мирного жителя в Грайворонском округе Белгородской области. Мужчина получил смертельные ранения, а представители региона выразили соболезнования родным и близким. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
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