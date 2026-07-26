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При ударе дрона в Белгородской области погиб мужчина

В селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области из-за атаки FPV-дрона погиб мирный житель, сообщил оперативный штаб региона.

В селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области из-за атаки FPV-дрона погиб мирный житель, сообщил оперативный штаб региона.

«Мужчина получил смертельные ранения», — указано в сообщении. Других деталей атаки оперштаб не раскрыл.