При наезде машины на людей в Берлине один человек погиб, 15 пострадали

Известно, что людей госпитализируют. Как уточняется, фургон на большой скорости проехал вглубь территории парка. Затем водитель сбил отдыхающих людей. Диспетчерская служба уже объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с большим количеством пострадавших. На месте инцидента работают экстренные службы.