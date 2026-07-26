При наезде машины на людей в Берлине один человек погиб, 15 пострадали

В столице Германии вечером 25 июля произошло ЧП. Автомобиль наехал на толпу людей в районе парка Тиргартен. В результате погиб минимум один человек. Еще 15 жителей пострадали, оповещает местный телеканал N-TV.
Известно, что людей госпитализируют. Как уточняется, фургон на большой скорости проехал вглубь территории парка. Затем водитель сбил отдыхающих людей. Диспетчерская служба уже объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с большим количеством пострадавших. На месте инцидента работают экстренные службы.