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При наезде машины на людей в Берлине один человек погиб, 15 пострадали

Минимум один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в Берлине.

Источник: Комсомольская правда

В столице Германии вечером 25 июля произошло ЧП. Автомобиль наехал на толпу людей в районе парка Тиргартен. В результате погиб минимум один человек. Еще 15 жителей пострадали, оповещает местный телеканал N-TV.

Известно, что людей госпитализируют. Как уточняется, фургон на большой скорости проехал вглубь территории парка. Затем водитель сбил отдыхающих людей. Диспетчерская служба уже объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с большим количеством пострадавших. На месте инцидента работают экстренные службы.

Ранее в США нелегальный мигрант пытался переехать сотрудников ICE. Специалисты миграционной полиции применили оружие в отношении иностранца. Мужчина получил ранения и был доставлен в больницу. Инцидент произошёл в штате Калифорния.

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