В Киеве и Николаеве прогремели взрывы

В Киеве произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве прогремели взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области включены сирены.
Кроме того, взрывы прогремели в Сумской области и Николаеве.
Тревога с воздуха объявлена в Сумской, Николаевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Напомним, по данным Минобороны РФ, военные нанесли удары автозаправочным станциям и цистернам с топливом, которые использовались в интересах украинских войск, в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.