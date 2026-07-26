Один человек погиб, более 10 пострадали в Берлине при наезде автомобиля на толпу

Представители правоохранительных органов уточнили, что один человек скончался на месте происшествия, несмотря на проведённые реанимационные меры. Остальным пострадавшим сейчас оказывают помощь спасатели и врачи.
«Мы ведём интенсивный розыск подозреваемых и задействовали полицейский вертолёт», — подчеркнули в берлинской полиции.
По информации СМИ, на месте виден белый микроавтобус с повреждениями после столкновения, а водитель продолжил бегство пешком. Предположительно, его задержали.
Предположительно, задержанный водитель фургона, врезавшийся в толпу людей в Берлине. Видео © X / JUNGE FREIHEIT.
Ранее Life.ru писал, что в Берлине завершился захват заложницы в магазине REWE. Мужчину, который удерживал кассиршу почти 11 часов, обезвредили. Нападение произошло в районе Мариенфельде, нападавший был последним посетителем супермаркета.
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