Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб, более 10 пострадали в Берлине при наезде автомобиля на толпу

Вечером в районе берлинского парка Тиргартен произошла трагедия: автомобиль на высокой скорости врезался в группу людей, в результате чего один человек погиб, а пятнадцать получили травмы. Полиция сообщила, что водитель пытался скрыться после наезда, но его фургон врезался в дерево.

Источник: Life.ru

Представители правоохранительных органов уточнили, что один человек скончался на месте происшествия, несмотря на проведённые реанимационные меры. Остальным пострадавшим сейчас оказывают помощь спасатели и врачи.

«Мы ведём интенсивный розыск подозреваемых и задействовали полицейский вертолёт», — подчеркнули в берлинской полиции.

По информации СМИ, на месте виден белый микроавтобус с повреждениями после столкновения, а водитель продолжил бегство пешком. Предположительно, его задержали.

Предположительно, задержанный водитель фургона, врезавшийся в толпу людей в Берлине. Видео © X / JUNGE FREIHEIT.

Ранее Life.ru писал, что в Берлине завершился захват заложницы в магазине REWE. Мужчину, который удерживал кассиршу почти 11 часов, обезвредили. Нападение произошло в районе Мариенфельде, нападавший был последним посетителем супермаркета.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.