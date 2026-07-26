Один человек погиб, более 10 пострадали в Берлине при наезде автомобиля на толпу

Вечером в районе берлинского парка Тиргартен произошла трагедия: автомобиль на высокой скорости врезался в группу людей, в результате чего один человек погиб, а пятнадцать получили травмы. Полиция сообщила, что водитель пытался скрыться после наезда, но его фургон врезался в дерево.