Около дома министра национальной безопасности Израиля упал дрон

«В субботу вечером дрон упал недалеко от дома министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в… Кирьят-Арбе», — пишет портал, при этом не уточняя, находился ли политик в этот момент в доме.
По информации Ynet, военные уже убрали беспилотный летательный аппарат с территории, который, как оказалось, не нес взрывчатых веществ.
Никаких сведений о пострадавших не поступало, и в настоящее время власти проводят расследование обстоятельств произошедшего.
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