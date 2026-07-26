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Около дома министра национальной безопасности Израиля упал дрон

Дрон упал возле дома министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в поселении Кирьят-Арба в Хевроне, сообщает новостной портал Ynet со ссылкой на местных чиновников.

Источник: AP 2024

«В субботу вечером дрон упал недалеко от дома министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в… Кирьят-Арбе», — пишет портал, при этом не уточняя, находился ли политик в этот момент в доме.

По информации Ynet, военные уже убрали беспилотный летательный аппарат с территории, который, как оказалось, не нес взрывчатых веществ.

Никаких сведений о пострадавших не поступало, и в настоящее время власти проводят расследование обстоятельств произошедшего.

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