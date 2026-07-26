Макрон пообещал восстановить регионы после крупнейших лесных пожаров

Ранее Life.ru писал о крупном лесном пожаре в Испании, который унёс жизни более десяти человек. Пожар в провинции Альмерия охватил тысячи гектаров, вынудив эвакуировать сотни жителей соседних районов. Местные власти называют это событие «трагедией без прецедента», а огонь быстро распространялся из-за сухой растительности и падения линии электропередачи.