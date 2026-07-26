Два альпиниста из застрявшей на Эльбрусе группы погибли

В Кабардино-Балкарии группа из семи альпинистов подала сигнал бедствия. Они совершали восхождение на Эльбрус. При подъеме двое альпинистов почувствовали себя плохо. Как уведомили в пресс-службе СК по Кабардино-Балкарии, они погибли.
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели двух альпинистов на Эльбрусе», — говорится в материале.
По предварительным данным, 25 июля группа начала восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двум участникам стало плохо на высоте 5100 метров. Сейчас ведутся поиски еще четырех человек.
Несколько дней назад на Эльбрусе погиб 11-летний мальчик. Он сказал отцу, что замерзает, и крепко его обнял. Папа погибшего мальчика призвал «держаться» и не бояться. Однако сыну все же не удалось спуститься с горы.