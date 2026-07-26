Четырехлетний мальчик погиб в аварии в Дагестане

По данным ведомства, авария произошла на 5-м километре дороги «Шамилькала — Временный». 27-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, врезался в бетонные ограждения, после чего машина опрокинулась.
В МВД уточнили, что в результате полученных тяжелых травм ребенок, находившийся в салоне автомобиля, скончался на месте происшествия.
Ранее KP.RU сообщал, что смертельная авария произошла в Костромской области. По данным МВД, столкнулись грузовой автомобиль и легковая машина «Нива». В ДТП рядом с деревней Дудино погибли пять человек, включая детей.
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