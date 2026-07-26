Альпинист из застрявшей на Эльбрусе группы спустился с бедой: Его друзья погибли

Ранее KP.RU сообщал, что в Пермском крае погибла группа туристов, отправившихся к горе Гроб. Из пяти человек выжил только один — 67-летний мужчина. Во время снежной бури туристы укрылись под тентом в вырытой в снегу яме. Трое остались в укрытии, а двое с навигаторами отправились за помощью и погибли.