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Альпинист из застрявшей на Эльбрусе группы спустился с бедой: Его друзья погибли

Один из участников застрявшей на Эльбрусе группы спустился с горы.

Источник: Комсомольская правда

Один из участников группы альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус, смог самостоятельно спуститься с горы. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

«Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров, по имеющимся сведениям, они погибли», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются поиски еще четырех альпинистов, находившихся в составе группы. Следователи организовали доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее МЧС сообщало о начале операции по спасению застрявших на Эльбрусе людей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Пермском крае погибла группа туристов, отправившихся к горе Гроб. Из пяти человек выжил только один — 67-летний мужчина. Во время снежной бури туристы укрылись под тентом в вырытой в снегу яме. Трое остались в укрытии, а двое с навигаторами отправились за помощью и погибли.

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