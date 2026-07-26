В Таиланде чиновник сбил российского туриста из Москвы, тот скончался в больнице

41-летний Леонид Юровский оказался в больнице после аварии. Медики пытались его спасти, но спустя три часа мужчина скончался от полученных травм.
Авария произошла 23 июля в округе Тхаланг. За рулём машины находился сотрудник администрации Тханет Навалонг. Полиция пока не предъявила ему официальных обвинений. Следователи сейчас просматривают записи с камер видеонаблюдения. Машину отправили на техническую экспертизу.
Ранее Life.ru рассказывал, как у туриста из Москвы остановилось сердце после приёма уличной еды в Таиланде. Он съел острые рёбрышки на гриле у продавца на Walking Street. Вскоре после еды у туриста начались диарея, тошнота и судороги. В больнице мужчине провели реанимацию, его состояние стабилизировалось, однако после часа в коме его когнитивные способности упали до детского уровня.
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