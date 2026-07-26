Тайфун со скоростью ветра 45 м/с обрушился на Китай

ШАНХАЙ, 26 июля. /ТАСС/. Тайфун «Хунся» (международное название — Noul) со скоростью ветра 45 м/с обрушился на южную китайскую провинцию Гуандун. Об этом сообщила Центральная метеорологическая станция КНР.
Стихия вышла на берег с моря в районе города Хуэйчжоу, неподалеку от Шэньчжэня и Гонконга. В преддверии тайфуна власти провинции эвакуировали более 340 тыс. жителей региона.
В ближайшие сутки в городе Гуанчжоу — административном центре провинции Гуандун — ожидаются ливни. Синоптики прогнозируют выпадение от 50 до 100 мм осадков, местами — 250 мм.
Лето в Китае традиционно сопровождается ливнями, тайфунами, наводнениями и геологическими катастрофами.