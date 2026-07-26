На Эльбрусе нашли погибшими двух туристов из пропавшей группы

В операции участвуют восемь спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Кабардино-Балкарии. Сейчас сотрудники уточняют все детали происшествия.
Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, оба погибших являются иностранцами. Предварительно, они из Боснии и Герцеговины.
Ранее зарегистрированная группа из шести туристов обратилась за помощью. Люди не могли самостоятельно спуститься с горы и подали сигнал бедствия. Сообщение поступило спасателям вечером. На тот момент альпинисты находились на седловине Эльбруса.
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