Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Эльбрусе нашли погибшими двух туристов из пропавшей группы

Спасатели обнаружили тела двух альпинистов на горе Эльбрус. Сотрудники МЧС нашли погибших на высоте 5100 метров в 01:30 ночи 26 июля. Сотрудники эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России продолжают поиски остальных четырёх членов тургруппы.

В операции участвуют восемь спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Кабардино-Балкарии. Сейчас сотрудники уточняют все детали происшествия.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, оба погибших являются иностранцами. Предварительно, они из Боснии и Герцеговины.

Ранее зарегистрированная группа из шести туристов обратилась за помощью. Люди не могли самостоятельно спуститься с горы и подали сигнал бедствия. Сообщение поступило спасателям вечером. На тот момент альпинисты находились на седловине Эльбруса.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше