Погибшие на Эльбрусе альпинисты были иностранными гражданами

На Эльбрусе вновь произошел трагичный инцидент. В горах застряла группа альпинистов. Двое из них погибли. Оба альпиниста были иностранными гражданами. Так пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Известно, что группа начала восхождение 25 июля. Затем путешественники подали сигнал бедствия. Сейчас продолжаются поиски четырех человек. Один участник группы находится внизу.
«Оба погибших являются иностранцами. Предварительно, они из Боснии», — прокомментировали в оперативных службах.
Несколько дней назад отец и сын отправились покорять Эльбрус. Они готовились к восхождению в течение длительного времени. Подготовка заняла не один год. Однако восхождение закончилось трагедией. 11-летний мальчик погиб в горах.