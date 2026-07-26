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СК РФ: при спуске с Эльбруса погибли два альпиниста

Два альпиниста погибли в ходе спуска с горы Эльбрус, ещё четыре человека числятся пропавшими без вести, информирует пресс-служба СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Источник: Аргументы и факты

Два альпиниста погибли в ходе спуска с горы Эльбрус, информирует пресс-служба СК РФ по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве уточнили, что восхождение на Эльбрус осуществляла группа из семи человек.

«По предварительным данным, группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров, по имеющимся сведениям, они погибли», — говорится в сообщении.

В МЧС РФ заявили, что группа альпинистов подала сигнал о помощи, ведутся поисково-спасательные работы. Пропавшими числятся четыре человека.

Напомним, в Кабардино-Балкарии с Эльбруса эвакуировали тело альпиниста из Санкт-Петербурга, погибшего на высоте около 5500 метров.

По данным СК по Кабардино-Балкарии, в июле на Эльбрусе погиб турист. В ведомстве отметили, что группа из четырёх туристов в сопровождении двух гидов совершала восхождение на Эльбрус. В ходе спуска один из участников группы почувствовал себя плохо и умер.

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