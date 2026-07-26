СК РФ: при спуске с Эльбруса погибли два альпиниста

По данным СК по Кабардино-Балкарии, в июле на Эльбрусе погиб турист. В ведомстве отметили, что группа из четырёх туристов в сопровождении двух гидов совершала восхождение на Эльбрус. В ходе спуска один из участников группы почувствовал себя плохо и умер.