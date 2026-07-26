Два альпиниста из Боснии погибли при восхождении на Эльбрус

Два альпиниста, совершавших восхождение на Эльбрус, погибли на высоте 5,1 тысячи метров. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в региональном СК и оперативных службах.
По данным следствия, 25 июля группа из семи человек осуществляла восхождение. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам стало плохо — по имеющимся сведениям, они погибли.
— Оба погибших являются иностранцами. Предварительно, они из Боснии, — сообщил собеседник ТАСС в оперативных службах.
В настоящее время ведутся поиски еще четверых альпинистов из той же группы, их местонахождение остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что спасатели приступили к эвакуации шести туристов с горы Эльбрус. Альпинисты оказались не в состоянии самостоятельно спуститься с седловины горы, расположенной на высоте 5100 метров. На помощь им уже выдвинулись восемь специалистов горно-спасательной службы.