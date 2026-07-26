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Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Дагестане

В Унцукульском районе Дагестана произошла трагическая авария, в результате которой погиб четырёхлетний мальчик. Как сообщили в МВД республики, автомобиль ВАЗ 217030, которым управлял 27-летний местный житель, врезался в бетонные барьерные ограждения. После удара машина опрокинулась, и малыш получил тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью.

Источник: Life.ru

По словам представителей ведомства, трагедия произошла на 5 километре автодороги Шамилькала — Временный.

«Находившийся в автомобиле ребёнок скончался на месте происшествия», — подчеркнули в МВД.

Водитель, который допустил опрокидывание, будет проверен на предмет соблюдения правил дорожного движения, обстоятельства аварии устанавливаются. Сотрудники полиции продолжают расследование.

Ранее Life.ru писал, что в Рязанской области в ДТП с маршруткой погиб человек, а ещё шесть получили травмы. Авария произошла на автодороге Коготково — Корневое — Князево — станция Топилы, и водитель легкового автомобиля скончался на месте. Пострадавшие пассажиры маршрутного такси были доставлены в больницу, обстоятельства ДТП расследуются прокуратурой.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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