Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Дагестане

Ранее Life.ru писал, что в Рязанской области в ДТП с маршруткой погиб человек, а ещё шесть получили травмы. Авария произошла на автодороге Коготково — Корневое — Князево — станция Топилы, и водитель легкового автомобиля скончался на месте. Пострадавшие пассажиры маршрутного такси были доставлены в больницу, обстоятельства ДТП расследуются прокуратурой.