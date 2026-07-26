Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Дагестане

По словам представителей ведомства, трагедия произошла на 5 километре автодороги Шамилькала — Временный.
«Находившийся в автомобиле ребёнок скончался на месте происшествия», — подчеркнули в МВД.
Водитель, который допустил опрокидывание, будет проверен на предмет соблюдения правил дорожного движения, обстоятельства аварии устанавливаются. Сотрудники полиции продолжают расследование.
Ранее Life.ru писал, что в Рязанской области в ДТП с маршруткой погиб человек, а ещё шесть получили травмы. Авария произошла на автодороге Коготково — Корневое — Князево — станция Топилы, и водитель легкового автомобиля скончался на месте. Пострадавшие пассажиры маршрутного такси были доставлены в больницу, обстоятельства ДТП расследуются прокуратурой.
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